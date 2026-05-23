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Chiếc ô tô chạy 100km chỉ tốn 0,1 lít ethanol

Đó là chiếc xe do nhóm sinh viên Đại học Brigham Young ở Utah (Mỹ) chế tạo, chỉ nặng 49kg và chạy bằng ethanol.
Đọc thêm : Sinh viên Mỹ chế tạo chiếc ô tô chạy 100km chỉ tốn 0,1 lít ethanol