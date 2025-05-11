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Chiếc nhẫn thông minh tích hợp AI phát hiện ngoại tình gây tranh cãi

RAW Ring là tên gọi của một chiếc nhẫn do một công ty khởi nghiệp phát triển, với tham vọng giải quyết một vấn nạn muôn thuở: Sự không chung thủy.
Đọc thêm : Chiếc nhẫn thông minh tích hợp AI phát hiện ngoại tình gây tranh cãi