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Chiếc Bugatti cần phải thay lốp sau mỗi 60km, chi phí gây choáng

Bạn sẽ không còn bất ngờ khi biết đây là một trong 5 mẫu xe đắt nhất thế giới hiện nay, có giá khởi điểm 4,3 triệu USD.
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