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Chiếc áo gây chú ý của con gái ông Kim Jong-un

Con gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được nhìn thấy xuất hiện với chiếc áo của một thương hiệu thời trang nổi tiếng.
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