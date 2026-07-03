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Chia sẻ của tân thủ khoa tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Cà Mau

(Dân trí) - Ngoài bằng khen của UBND tỉnh Cà Mau, nam thủ khoa tốt nghiệp THPT năm 2026 của tỉnh còn được tặng xe máy.
Đọc thêm : Thủ khoa tốt nghiệp THPT ở Cà Mau được tặng xe máy hơn 19 triệu đồng