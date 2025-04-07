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Chị em sinh đôi thất lạc làm bạn suốt một năm mới nhận ra nhau

Nhờ ngoại hình và tính cách giống nhau, hai người phụ nữ ở Trung Quốc trở thành bạn thân. Không lâu sau, họ phát hiện mình vốn là chị em sinh đôi.
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