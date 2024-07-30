Video
video cùng chuyên mục

Chi 1,3 tỷ euro làm sạch, nước sông Seine vẫn bẩn, môn thi Olympic hoãn tập

Dù chủ nhà Pháp đã chi 1,3 tỷ euro làm sạch nhưng nước sông Seine vẫn bẩn. Ban tổ chức Olympic buộc phải hoãn buổi tập của các VĐV 3 môn phối hợp.
Đọc thêm : Chi 1,3 tỷ euro làm sạch, nước sông Seine vẫn bẩn, môn thi Olympic hoãn tập