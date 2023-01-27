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Chen chân nhau xếp hàng ngửi thử loài hoa tỏa ra mùi thối như chuột chết

Đó là loài thực vật vừa nở rộ trong vườn bách thảo Adelaide ở Australia. Mùi hương của loài hoa khó ngửi nhất thế giới này có thể bay xa hàng km.
Đọc thêm : Chen chân nhau xếp hàng ngửi thử loài hoa tỏa ra mùi thối như chuột chết