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Cháy xe vì tài xế dùng chăn giữ ấm ắc-quy, bài học đắt giá cho tài xế

Trùm chăn (mền) là mẹo được khá nhiều tài xế áp dụng để giữ ấm cho ắc-quy ô tô trong những ngày giá rét, băng tuyết.
Đọc thêm : Cháy xe vì tài xế dùng chăn giữ ấm ắc-quy, bài học đắt giá cho tài xế