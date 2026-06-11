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Cháy tại cơ sở lọc dầu Nga sau trận tập kích

Ukraine tiếp tục tập kích mục tiêu trong lãnh thổ Nga, gây ra đám cháy lớn trong đêm.
Đọc thêm : Hỏa lực Ukraine tập kích sâu lãnh thổ Nga, cơ sở dầu bốc cháy dữ dội