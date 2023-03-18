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Cháy nhà vì đốt than xông phòng cho con dâu và cháu nội mới sinh

Bà nội đốt than xông nhà để đón con dâu và cháu nội mới sinh từ bệnh viện trở về. Ngọn lửa bén lên, thiệu rụi cả gian nhà.
Đọc thêm : Cháy nhà vì đốt than xông phòng cho con dâu và cháu nội mới sinh