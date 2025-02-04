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Cháy nhà trọ 6 tầng ở Cầu Giấy, cảnh sát giải cứu được 7 người

Theo cảnh sát, căn nhà trọ xảy ra cháy cao 6 tầng, khu vực xảy ra cháy tại tầng 2 của ngôi nhà với nhiều vật dụng dễ cháy, 7 người đã được giải cứu an toàn.
Đọc thêm : Cháy nhà trọ 6 tầng ở Cầu Giấy, cảnh sát giải cứu được 7 người