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Cháy nhà 7 tầng tại Hà Đông, còn 2 nạn nhân đang mắc kẹt bên trong

Đọc thêm : Cháy nhà 7 tầng tại Hà Đông, còn 2 nạn nhân đang mắc kẹt bên trong