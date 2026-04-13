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Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 5 người mắc kẹt

Thời điểm tiếp cận hiện trường, cảnh sát đã giải cứu được 5 người bị mắc kẹt trong căn nhà cháy.
Đọc thêm : Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 5 người mắc kẹt