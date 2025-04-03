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Cháy nhà 3 tầng trong ngõ ở Hà Nội, ông lão 78 tuổi không qua khỏi

Lực lượng chức năng đang làm rõ vụ cháy xảy ra tại phường Thanh Trì (quận Hoàng Mai). Vụ cháy khiến một ông lão 78 tuổi tử vong tại tầng 1.
Đọc thêm : Cháy nhà 3 tầng trong ngõ ở Hà Nội, ông lão 78 tuổi không qua khỏi