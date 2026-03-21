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Cháy lớn tại căn cứ Mỹ ở Iraq sau đòn tập kích của Iran

Một đám cháy lớn đã bao trùm căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq khi Iran tập kích hỏa lực vào cơ sở này.
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