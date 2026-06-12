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Cháy lớn kho thiết bị y tế ở Mỹ, khói đen bao trùm bầu trời

Một vụ cháy lớn đã bùng phát tại trung tâm phân phối thiết bị y tế Medline Industries ở thành phố Tracy, Mỹ vào chiều 11/6, tạo ra những cột khói đen khổng lồ
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