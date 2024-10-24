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Cháy chùa Phổ Quang khiến 27 pho tượng bị thiêu rụi, thiệt hại 25 tỷ đồng

Qua xác minh, UBND xã Xuân Lũng xác định vụ cháy chùa Phổ Quang khiến 27 tượng Phật bị thiêu rụi, thiệt hại ước tính 25 tỷ đồng.
Đọc thêm : Cháy chùa Phổ Quang khiến 27 pho tượng bị thiêu rụi, thiệt hại 25 tỷ đồng