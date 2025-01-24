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Chậu lan hồ điệp nghìn cành, nặng hơn 1 tấn có giá bán 3,8 tỷ đồng

Quá trình lên ý tưởng này cho đến khi hoàn thành chậu lan khoảng 3 tháng, trong đó nghệ nhân phải cắm hơn 2.800 cành trong 3 ngày 3 đêm.
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