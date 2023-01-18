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Chậu lan hồ điệp "khổng lồ", được hét giá hơn 1,6 tỷ đồng ở Hà Nội

Chậu lan được giới thiệu "lớn nhất Việt Nam", ghép từ 3.686 cành lan hồ điệp, chậu mạ vàng 24K, có giá hơn 1,6 tỷ đồng.
Đọc thêm : Chậu lan hồ điệp "khổng lồ", được hét giá hơn 1,6 tỷ đồng ở Hà Nội