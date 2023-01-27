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Chất thải của hành khách đi vệ sinh trên máy bay được xử lý thế nào?

Khi máy bay đang di chuyển giữa không trung, chất thải của hành khách vẫn được xử lý theo quy trình nhanh gọn và sạch sẽ.
Đọc thêm : Chất thải của hành khách đi vệ sinh trên máy bay được xử lý thế nào?