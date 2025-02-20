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Chắt 6 tuổi làm cầu trượt cho cụ bà 89 tuổi chơi và cái kết "rớt nước mắt"

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc chắt 6 tuổi giữ chặt tấm bìa carton, rủ cụ bà 89 tuổi cùng chơi cầu trượt, đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Đọc thêm : Chắt 6 tuổi làm cầu trượt cho cụ bà 89 tuổi chơi và cái kết "rớt nước mắt"