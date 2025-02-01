Video
video cùng chuyên mục

Chàng trai xăm kín mặt "để thỏa mãn đam mê", suốt 6 năm không xin được việc

Chỉ vì một phút nổi loạn của tuổi trẻ, chàng trai Trung Quốc đã xăm kín toàn bộ khuôn mặt khiến cuộc sống của anh vô cùng khó khăn suốt 6 năm qua.
Đọc thêm : Chàng trai xăm kín mặt "để thỏa mãn đam mê", suốt 6 năm không xin được việc