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Chàng trai tâm thần xin ăn, cụ bà bán xôi nạt: "Đã nghèo còn gặp mạt nữa"

Thấy cậu trai ngờ nghệch, điên dở đến ra hiệu xin ăn, bà Nga thở dài, nạt nộ mấy câu nhưng tay vẫn xới xôi cho và liên tục hỏi xem cậu đã no hay chưa.
Đọc thêm : Chàng trai tâm thần xin ăn, cụ bà bán xôi nạt: "Đã nghèo còn gặp mạt nữa"