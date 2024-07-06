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Chàng trai quanh năm đi bới rác giữa phố, kiếm 2,5 tỷ đồng

Nhiều năm qua, Leonardo Urbano (sống ở Australia) đi bới rác rồi bán các thứ tìm được. Trong năm 2023, anh chàng kiếm được 100.000 USD (2,5 tỷ đồng).
Đọc thêm : Chàng trai quanh năm đi bới rác giữa phố, kiếm 2,5 tỷ đồng