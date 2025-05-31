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Chàng trai ở Hải Dương tóc dài 1,7m, mỗi ngày dành 1 tiếng gội đầu

Nuôi mái tóc dài 1,7m, anh Vũ Quốc Việt gặp phải không ít tình huống dở khóc dở cười.
Đọc thêm : Chàng trai ở Hải Dương tóc dài 1,7m, mỗi ngày dành 1 tiếng gội đầu