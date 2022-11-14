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Chàng trai Mỹ thuê căn hộ 9m2 gần 30 triệu đồng/tháng

Chàng trai 23 tuổi Alex Verhaeg thu hút sự quan tâm khi chia sẻ hình ảnh căn hộ rộng 9m2 có giá thuê gần 30 triệu đồng/tháng ở New York, Mỹ.
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