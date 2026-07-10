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Chàng trai mất nửa người: "Mẹ hãy kể chuyện để con quên nỗi đau"

(Dân trí) - Sau biến cố kinh hoàng khiến Hiếu mất đi đôi chân, những tháng ngày đau đớn của em được xoa dịu bằng lời ru và những câu chuyện mẹ kể bên giường bệnh.
Đọc thêm : Chàng trai mất nửa người: "Mẹ hãy kể chuyện để con quên nỗi đau"