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Chàng trai mặc váy tới công sở, bỏ qua phán xét để "sống cuộc đời riêng"

Anh Hoàng Bảo đi ngược quan điểm của đám đông rằng "chỉ nữ giới mới được mặc váy", để tự tin diện trang phục này.
Đọc thêm : Chàng trai mặc váy tới công sở, bỏ qua phán xét để "sống cuộc đời riêng"