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Chàng trai mắc bệnh hoang tưởng "đẹp trai", nghĩ tất cả nữ sinh thích mình

Nam sinh 20 tuổi ở Trung Quốc mắc chứng rối loạn ảo tưởng tình yêu khi cho rằng "tất cả nữ sinh trong trường đều thích tôi".
Đọc thêm : Chàng trai mắc bệnh hoang tưởng "đẹp trai", nghĩ tất cả nữ sinh thích mình