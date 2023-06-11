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Chàng trai kiếm 200 USD/ngày nhờ "nhặt tiền" trong bãi rác khu nhà giàu

Chàng trai Trung Quốc tìm đến các khu nhà giàu để nhặt rác rồi đem bán lấy tiền, ước tính mỗi ngày kiếm được 200 USD.
Đọc thêm : Chàng trai kiếm 200 USD/ngày nhờ "nhặt tiền" trong bãi rác khu nhà giàu