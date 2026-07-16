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Chàng trai Hải Phòng nuôi chú dê làm bạn, hút triệu lượt xem

Gần 1 năm qua, chú dê tên là Bẹ được gia đình anh Thắng (sống ở Hải Phòng) chăm sóc chu đáo, xem như một thành viên gắn bó thân thiết.
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