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Chàng trai Hà Nội ôm bó hoa tiền 50 triệu đồng tặng vợ gây sốt mạng

Màn tặng hoa gắn các tờ tiền 500.000 đồng của chàng trai Hà Nội khiến cư dân mạng xôn xao.
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