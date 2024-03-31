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Chàng trai dùng AI cải trang thành người cha quá cố, làm điều gây xúc động

Một chàng trai Trung Quốc gây chú ý khi sử dụng công nghệ Deepfake trong video, giả thành người cha đã khuất của mình.
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