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Chàng trai đi bộ 650km về quê ăn Tết dù bạn đồng hành đã bỏ cuộc

Chàng trai người Trung Quốc chọn đi bộ về quê ăn Tết để nâng cao ý chí của bản thân khiến mọi người ngưỡng mộ.
Đọc thêm : Chàng trai đi bộ 650km về quê ăn Tết dù bạn đồng hành đã bỏ cuộc