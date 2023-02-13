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Chàng trai chở thùng rác đi phượt xuyên Việt muốn đạp xe khắp các châu lục

Từng 2 lần đạp xe xuyên Việt gây được tiếng vang, chàng trai 27 tuổi dự định dành 3 năm để đạp xe đến các châu lục khác trên thế giới.
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