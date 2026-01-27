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Chàng trai cầu hôn bạn gái trên cầu treo mạo hiểm ở Việt Nam

Chàng trai Philippines chọn cầu treo xuyên mây tại Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây (Lai Châu) làm nơi cầu hôn bạn gái, khiến người xem không khỏi thót tim.
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