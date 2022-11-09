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Chàng trai cao 60cm người Ấn Độ tìm được vợ như ý nhờ cảnh sát mai mối

Sau nhiều lần "xem mặt" thất bại, cuối cùng chàng trai cao 60cm đến từ Ấn Độ phải nhờ cảnh sát địa phương hỗ trợ giúp mình tìm "nửa kia" phù hợp.
Đọc thêm : Chàng trai cao 60cm người Ấn Độ tìm được vợ như ý nhờ cảnh sát mai mối