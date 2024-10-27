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Chàng trai 29 tuổi có 4 bằng tiến sĩ và 4 bằng thạc sĩ gây sốc

Nhiều câu hỏi được đặt ra xung quanh bằng cấp của nam thanh niên người Trung Quốc.
Đọc thêm : Chàng trai 29 tuổi có 4 bằng tiến sĩ và 4 bằng thạc sĩ gây sốc