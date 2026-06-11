Video
video cùng chuyên mục

Chân dung vị chủ tịch Trung Quốc với nụ hôn ở thang máy thổi bay 7,5 tỷ USD

Vụ bê bối tình cảm của vị chủ tịch một doanh nghiệp đầu ngành về bảng mạch in cho máy chủ AI tại Trung Quốc khiến cổ phiếu công ty này đang lao dốc.
Đọc thêm : Bê bối của vị chủ tịch tập đoàn công nghệ ở Trung Quốc thổi bay 7,5 tỷ USD