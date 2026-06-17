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Chân dung tân HLV của Tunisia, người từng làm việc ở V.League

Liên đoàn Bóng đá Tunisia (FTF) vừa sa thải HLV Sabri Lamouchi và bổ nhiệm người đồng hương Pháp Herve Renard dẫn dắt đội tuyển đến hết World Cup 2026.
Đọc thêm : Sự nghiệp của tân HLV Tunisia, người từng làm việc ở V.League