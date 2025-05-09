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Chân dung Giáo hoàng Leo XIV, lãnh đạo mới của 1,4 tỷ tín đồ Công giáo

Hồng y Robert Prevost là người Mỹ đầu tiên trở thành Giáo hoàng sau khi được bầu chọn làm lãnh đạo mới của giáo hội Công giáo.
Đọc thêm : Chân dung Giáo hoàng Leo XIV, lãnh đạo mới của 1,4 tỷ tín đồ Công giáo