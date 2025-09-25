Video
Chân dung của các tổng thống xuất hiện tại "Đại lộ Danh vọng" ở Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố một khu trưng bày mới có tên gọi "Đại lộ Danh vọng Tổng thống" tại Nhà Trắng vào ngày 24/9.
