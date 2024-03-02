Dù mới 16 tuổi nhưng Phạm Quỳnh Hương đã sở hữu chiều cao lên tới 1,87m. Cô sắp trình làng người hâm mộ trong màu áo Bộ tư lệnh Thông tin ở cúp bóng chuyền Hoa Lư 2024.