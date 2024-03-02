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Chân dài bóng chuyền 16 tuổi cao 1,87m gây sốt

Dù mới 16 tuổi nhưng Phạm Quỳnh Hương đã sở hữu chiều cao lên tới 1,87m. Cô sắp trình làng người hâm mộ trong màu áo Bộ tư lệnh Thông tin ở cúp bóng chuyền Hoa Lư 2024.
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