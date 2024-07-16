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Chân của Messi biến dạng vì chấn thương ở trận chung kết Copa America

Chân phải của Messi đã sưng vù, biến dạng sau khi dính chấn thương trong trận chung kết Copa America 2024 với Colombia.
Đọc thêm : Chân của Messi biến dạng vì chấn thương ở trận chung kết Copa America