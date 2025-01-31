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Cha từ bỏ công việc gắn bó 35 năm, thực hiện lời hứa với con gái đã mất

Người cha 57 tuổi ở Nhật quyết định nghỉ việc để học làm bánh, mở quán cà phê, thực hiện lời hứa dành cho con gái qua đời vì ung thư.
Đọc thêm : Cha từ bỏ công việc gắn bó 35 năm, thực hiện lời hứa với con gái đã mất