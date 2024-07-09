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Cha đẻ tàu ngầm "made in Vietnam" thông báo dừng dự án

Với lý do tài chính và sức khỏe không cho phép, doanh nhân Nguyễn Quốc Hòa tuyên bố sẵn sàng chuyển nhượng dự án tầu ngầm mini cho ai có đam mê và khả năng.
Đọc thêm : Cha đẻ tàu ngầm "made in Vietnam" thông báo dừng dự án