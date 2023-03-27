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CEO TikTok gây sốt mạng xã hội nhờ vẻ ngoài điển trai, giàu đến cỡ nào?

Trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ kéo dài hơn 5 tiếng, CEO TikTok Shou Chow thu hút bởi phong thái điềm tĩnh và vẻ ngoài nổi bật.
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