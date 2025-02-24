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CEO gây tranh cãi vì vừa làm việc, vừa đeo mặt nạ thở oxy

Sợ "mau già" vì phải quản lý nhiều công việc áp lực, một tỷ phú người Mỹ đã biến phòng làm việc thành buồng oxy cao áp để chống lão hóa.
Đọc thêm : CEO gây tranh cãi vì vừa làm việc, vừa đeo mặt nạ thở oxy