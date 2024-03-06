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CEO Facebook xuýt xoa trước đồng hồ "triệu đô" của cậu út gia tộc Ambani

Khoảnh khắc vợ chồng tỷ phú Mark Zuckerberg xuýt xoa chiêm ngưỡng chiếc đồng hồ mà doanh nhân Anant Ambani đeo trên tay đang thu hút sự chú ý.
Đọc thêm : CEO Facebook xuýt xoa trước đồng hồ "triệu đô" của cậu út gia tộc Ambani